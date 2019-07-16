2019-07-16T22:13:06+03:00
Политика

Климкин хочет предложить ООН украинский язык в качестве официального

Глава МИД Украины отметил, что ведомство активно продвигает разные инициативы по утверждению украинского языка
Марина ВЕНЦОВА
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Глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООНГлава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООНФото: REUTERS
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Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил о готовности МИД Украины предложить ООН сделать украинский официальным языком организации. Он отметил, что ведомство активно поддерживает инициативы по продвижению статуса украинского языка.

«Помню, как в 2014 году решили проводить заседания в ГУАМ (входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия - прим. КП) на английском, а не на русском, - написал он в «Фейсбуке». - Нас поддержали. Можем, собственно, и ООН наш язык в качестве официального предложить».

Ранее сайт kp.ru писал, что заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что принятый на Украине закон о государственном языке вызывает озабоченность Организации Объединенных Наций, несмотря на устранение ряда спорных моментов в его итоговой редакции.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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