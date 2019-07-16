2019-07-16T22:25:23+03:00
В мире

Новым министром обороны Германии может стать Йенс Шпан

В настоящее время он занимает пост министра здравоохранения
Марина ВЕНЦОВА
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Новым министром обороны Германии станет Йенс ШпанНовым министром обороны Германии станет Йенс ШпанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в ближайшее время уйдет с должности и возглавит Министерство обороны ФРГ. Отмечается, что его место займет статс-секретарь по вопросам интеграции Аннетте Видман-Мауц.

По мнению аналитиков, Шпан является одним из самых эффективных министров в правительстве Ангелы Меркель. 39-летний политик, который вошел в состав кабмине только в прошло году, успел выработать ряд заметных инициатив. В частности, последней из них стала обязательная вакцинация детей от кори, пишет ТАСС.

Накануне, как писал сайт kp.ru, главы Минобороны Германии заявила о намерении подать в отставку независимо от исхода голосования в Европарламенте по ее кандидатуре на должность председателя Еврокомиссии. Ранее во вторник, 16 июля, большинство евродепутатов одобрили данную инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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