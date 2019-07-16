Трамп назвал несправедливым отказ Вашингтона продавать Анкаре истребители F-35

СЕГОДНЯ 23:06 2019-07-16T23:06:54+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает несправедливым ожидающийся отказ Вашингтона от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за приобретения ею российских зенитных ракетных систем С-400.

Глава Белого дома посетовал на то, что предыдущие американские власти "по глупости не разрешали покупать здесь", то есть в США, Анкаре зенитные ракетные комплексы Patriot, несмотря на то, что "Турция является членом НАТО".

"Турция также заказала [у США] больше 100 самолетов F-35, существенно больше, и планировала заказать [еще] больше, - цитирует ТАСС Дональда Трампа. - Однако в связи с тем, что у них есть система ракет, которая произведена в России, им теперь запрещено приобрести больше 100 самолетов [F-35]».

Президент США отметил, что сложившаяся ситуация является сложной.

Кандидат на пост министра обороны Соединенных Штатов Марк Эспер, как ранее писал сай kp.ru, заявил, что покупка Турцией у России ЗРС С-400 подрывает потенциал американского военного самолета F-35.

Напомним, Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» в 2017 году. 12 июля первый самолет с российскими ЗРС приземлился на турецкой авиабазе Мюртед.

ИСТОЧНИК KP.RU