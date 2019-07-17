Суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам
В среду, 17 июля, Лефортовский суд в Москве на три месяца продлил арест шести из 24 украинских моряков, украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе в конце прошлого года.
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 24 октября», - огласила постановление судья Елена Канева.
Ранее экс-президента Украины Петра Порошенко выразил уверенность в том, что моряки будут освобождены из-под стражи уже до внеочередных выборов в Верховную Раду, которые запланированы 21 июля.
Напомним, украинские моряки находятся в России с 25 ноября прошлого года. Они были задержаны после того, как пять кораблей Украины из Черного и Азовского морей пытались войти на территорию российского Керченскому проливу несмотря на предупреждения погранслужбы РФ. По факту нарушения границы было возбуждено уголовное дело, максимальный срок наказания - до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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