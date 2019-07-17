В Пекине высоко оценили слова Лаврова об отсутствии "китайской угрозы"
Правительство КНР высоко оценило слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил о том, что Москва не видит для себя никакой угрозы со стороны Пекина. Об этом сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.
Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание Лаврова о том, что пограничный вопрос между нашими странами уже давно разрешен и зафиксирован в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
"Китай высоко ценит слова, которые сказал министр иностранных дел Лавров о российско-китайских отношениях, и поддерживает его позицию", - сказал Шуан.
Он отметил, что за последние годы отношения между РФ и КНР достигли беспрецедентного уровня во всех сферах и продолжают активно развиваться, наделяя страны "уверенностью и способностью противостоять любым вызовам".
"Любые попытки спровоцировать раскол между Китаем и Россией обречены на провал", - цитирует ТАСС главу МИД КНР.
Сайт kp.ru писал, что Москва и Пекин активно сотрудничают по самым разным направлениям. Например, они вместе развивают атомную энергетику и решают вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.
ИСТОЧНИК KP.RU