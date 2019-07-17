В Пекине высоко оценили слова Лаврова об отсутствии "китайской угрозы"

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-17T16:42:21+03:00

Россия и КНР давно урегулировали территориальный вопрос и теперь активно взаимодействуют во всех сферах

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Правительство КНР высоко оценило слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил о том, что Москва не видит для себя никакой угрозы со стороны Пекина. Об этом сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание Лаврова о том, что пограничный вопрос между нашими странами уже давно разрешен и зафиксирован в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

"Китай высоко ценит слова, которые сказал министр иностранных дел Лавров о российско-китайских отношениях, и поддерживает его позицию", - сказал Шуан.

Он отметил, что за последние годы отношения между РФ и КНР достигли беспрецедентного уровня во всех сферах и продолжают активно развиваться, наделяя страны "уверенностью и способностью противостоять любым вызовам".

"Любые попытки спровоцировать раскол между Китаем и Россией обречены на провал", - цитирует ТАСС главу МИД КНР.

Сайт kp.ru писал, что Москва и Пекин активно сотрудничают по самым разным направлениям. Например, они вместе развивают атомную энергетику и решают вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU