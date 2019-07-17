2019-07-17T16:32:01+03:00
Политика

Песков: Киев и Москва не ведут переговоры по обмену украинских моряков

Однако пресс-секретарь президента России подтвердил, что Путин и Зеленский обсуждали этот вопрос в ходе телефонного разговора
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: Киев и Москва не ведут переговоры по обмену украинских моряковПесков: Киев и Москва не ведут переговоры по обмену украинских моряковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва и Киев не ведут переговоры по вопросу обмена восьмерых украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется», - сказал представитель Кремля.

Однако Песков отметил, что данная тема обсуждалась в ходе телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня», - подтвердил он.

Напомним, первая телефонная беседа украинского и российского лидеров состоялась 11 июля по инициативе украинской стороны. В Кремле сообщили, что разговор касался урегулирования ситуации в Донбассе и совместной работе по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в среду, 17 июля, Лефортовский суд в Москве на три месяца продлил арест шести из 24 украинских моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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