2019-07-17T22:44:40+03:00
В мире

Пуски ракет с военными спутниками США отложены из-за технических проблем

Отправка обоих аппаратов была перенесена с июля на август
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США отложили два пуска ракет с военными спутникамиВ США отложили два пуска ракет с военными спутникамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания United Launch Alliance была вынуждена отложить пуски двух американских ракет-носителей Atlas-5 и Delta-4 с военными спутниками из-за технических проблем. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Так, пуск ракеты Delta-4 со вторым навигационным спутником GPS-3, который должен был стартовать с космодрома на мысе Канаверал 25 июля, отправится на орбиту не раньше 22 августа. Причиной переноса даты стала проблема, выявленная при наземном тестировании одного из узлов на предприятии поставщика.

Ракета Atlas-5 со спутником связи AEHF-5, направляемом на орбиту в интересах Военно-воздушных сил США, также будет отправлена с мыса Канаверал лишь в августе - не раньше 8 числа. Изначально она должна была стартовать в среду, 17 июля. Причина отсрочки все та же, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в марте этого года запуск Delta IV с американским военным спутником системы Wideband Global SATCOM также пришлось перенести с целью устранения нештатных показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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