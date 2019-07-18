Мексиканский наркобарон «Коротышка» получил в США пожизненный срок

СЕГОДНЯ 00:33 2019-07-18T00:58:16+03:00

Кроме того, по приговору суда, осужденный должен будет выплатить компенсацию в размере $12,6 миллиарда

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В среду, 17 июля, суд в Нью-Йорке вынес приговор по делу бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана Лоэры, известного как «Эль-Чапо» (Коротышка). Мексиканского наркобарона приговорили к пожизненному лишению свободы плюс дополнительно еще 30 лет тюрьмы, передает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру Восточного округа штата Нью-Йорк.

Кроме того, 62-летний осужденный должен будет выплатить компенсацию в размере 12,6 миллиарда долларов. По подсчетам стороны обвинения, именно такую сумму наркобарон исхитрился легализовать из «заработанного» контрабандой кокаина, героина и марихуаны в Соединенные Штаты.

Отмечается, что «Коротышка» будет отбывать наказание в тюрьме максимально строгого режима Florence ADMAX в штате Колорадо, где содержат особо опасных преступников, склонных к побегу. Ее еще называют «Алькатрасом Скалистых гор».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Хоакина Гусмана поймали после очередного побега из особо охраняемой тюрьмы в Мексике только через 13 лет. Около двух половиной лет назад мексиканские власти передали «Коротышку» Соединенным Штатам. Американцы настаивали на его выдаче именно из опасений, что он снова сбежит.

ИСТОЧНИК KP.RU