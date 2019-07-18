2019-07-18T05:18:58+03:00
Политика

Лавров призвал ЕС в вопросе «Северного потока — 2» не руководствоваться установками «из-за океана»

Глава МИД России отметил, что «выгоды от проекта очевидны», а настойчивые попытки определённых сил «вставлять палки в колёса» вызывают недоумение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Европу при принятии решений по строительству газопровода «Северный поток — 2» и другим вопросам «руководствоваться интересами своих народов, а не установками, сформулированными за океаном».

«Выгоды от проекта очевидны. Уже сделанные капиталовложения обеспечивают работой свыше 57 тысяч человек в странах Евросоюза. Газопровод позволит кратчайшим путём доставлять необходимый европейским странам газ с месторождений на севере России», - сказал глава МИД РФ в интервью немецкой газете Rheinische Post.

Сергей Лавров отметил, что при столь наглядных выгодах строящегося газопровода для Европы вызывают недоумение «настойчивые попытки определённых сил «вставлять палки в колёса». Он подчеркнул, что «энергетическое сотрудничество не должно превращаться в арену сведения политических счётов».

«Считаем абсолютно нерыночными и антидемократичными попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США», - отметил российский дипломат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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