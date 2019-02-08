Меркель: «Северный поток — 2» не сделает Германию зависимой от России

СЕГОДНЯ 05:27 2019-02-08T05:38:32+03:00

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министрами стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия, Польша) в Братиславе Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ также в очередной раз заявила, что транзит газа через Украинеу нужно сохранить

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Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что реализация проекта «Северный поток — 2» не приведёт к энергетической зависимости ФРГ от России, передает телеканал Welt.

«Станем ли мы зависимыми от России из-за этого второго газопровода? Мой ответ – нет, если мы будем одновременно диверсифицировать наши источники», - заявила она на совместной пресс-конференции с премьер-министрами стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия, Польша) в Братиславе.

Меркель отметила, что ФРГ не хочет полностью зависеть от поставок российского газа и напомнила, что в стране построят терминалы для СПГ из США. Также она в очередной раз заявила о необходимости сохранить транзит «голубого топлива» через территорию Украины.

При этом канцлер Германии подчеркнула, что Россия была надежным поставщиком энергоресурсов в Европу даже во времена «холодной войны».

«Мы не впадем в одностороннюю зависимость», - подытожила Меркель.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительство «Северного потока — 2» никто не сможет остановить, и американские санкции реализации проекта не помешают.

Напомним, 12 января стало известно, что немецкие компании получили письма от посла США в ФРГ, в которых Ричард Гренелл предупреждает об угрозе американских санкций за поддержку проекта «Северный поток — 2», который, по его словам, «подрывает безопасность Украины и Европы».

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ИСТОЧНИК KP.RU