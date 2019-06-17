Немецкий депутат: США не должны шантажировать ФРГ из-за «Северного потока – 2»

СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-17T07:11:21+03:00

Робби Шлунд выразил надежду, что правительство Германии не отступит в вопросе строительства газопровода

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Депутат немецкого парламента Робби Шлунд, который сейчас вместе с коллегами находится с визитом в России, заявил, что Соединенные Штаты не должны шантажировать Германию из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», потому что это противоречит отношениям между суверенными государствами.

Кроме того, как отметил представитель Бундестага, реализация этого проекта – в интересах ФРГ, и все спорные вопросы нужно решать путем диалога, а не угрозами санкций. Робби Шлунд также выразил надежду, что правительство Германии не отступит в вопросе строительства трубопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до ФРГ.

«Так не должно случиться, суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог. То же самое касается и вопроса санкций. Германия должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников. Это рынок, это экономика», - сказал Шлунд в беседе с РИА Новости.

«Если же правительство отступит, то мы уже рады принять участие в следующем правительстве Германии», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр энергетики США Рик Перри объявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку американские власти считают его исключительно политическим, а не экономическим проектом. Перри добавил, что это «сигнал европейским странам».

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ИСТОЧНИК KP.RU