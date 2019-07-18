2019-07-18T07:23:57+03:00
Политика

МИД Турции назвал несправедливым решение США по программе F-35

Анкара напомнила, что остается одним из основных партнеров этого проекта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Решение Соединенных Штатов об исключении Анкары из программы по производству американских истребителей является несправедливым. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Турции, комментируя санкции, введенные Вашингтоном из-за покупки союзной страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Сегодня, 17 июля, Белый дом и Министерство обороны США объявили, что наша страна будет исключена из программы F-35 из-за поставок систем ПВО С-400. Этот односторонний шаг не связан с духом союзничества и не имеет законных оснований. Несправедливо, что Турция, которая является одним из основных партнёров программы F-35, исключена из неё", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В турецком МИД подчеркивают, что заявления США об исходящей со стороны С-400 угрозе безосновательны, а игнорирование американцами предложения обсуждать данный вопрос в рамках рабочей группы с НАТО говорит об их предвзятости.

Сайт kp.ru писал, что другие партнеры программы F-35 не поддерживают решение об исключении из нее Анкары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума отменит льготный налоговый режим для пальмового масла
Погода в Москве на 18 июля 2019 года: столицу вновь накроет ливнями
Мэй в своей последней речи на посту премьера заочно поспорила с Путиным
«Начнем с моряков»: Зеленский назвал условие для продолжения диалога с Россией
Помпео обсудил с главой МИД Бахрейна «противодействие» Ирану
Лавров призвал ЕС в вопросе «Северного потока — 2» не руководствоваться установками «из-за океана»
Трамп высказался о голосовании по импичменту: это «самый смешной проект»
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Зеленский решил упростить получение украинского гражданства
В Госдуме объяснили действия США в ситуации с покупкой Турцией С-400 «нездоровой конкуренцией»
С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах
Лавров сравнил расходы НАТО и России на военные нужды
Палата представителей конгресса заблокировала вопрос об импичменте Трампа
Антонов: США развязали визовую войну против России
Мексиканский наркобарон «Коротышка» получил в США пожизненный срок
Пентагон: Останется ли Турция в НАТО после покупки С-400, будет решать Альянс
Мэй поддержала позицию Гибралтара по задержанному иранскому танкеру
Иран и США осудили убийство турецкого дипломата в иракском Эрбиле
Пуски ракет с военными спутниками США отложены из-за технических проблем
МИД Венесуэлы: Мадуро посетит Россию в 2019 году
Палата представителей США проголосует по вопросу импичмента Трампа
Вспышка Эболы в ДР Конго признана проблемой международного масштаба
Медведчук положительно оценил телефонный разговор Зеленского и Путина
Киев и республики Донбасса договорились об обмене военнопленными
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один человек