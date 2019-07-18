МИД Турции назвал несправедливым решение США по программе F-35

СЕГОДНЯ 07:23 2019-07-18T07:23:57+03:00

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Решение Соединенных Штатов об исключении Анкары из программы по производству американских истребителей является несправедливым. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Турции, комментируя санкции, введенные Вашингтоном из-за покупки союзной страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Сегодня, 17 июля, Белый дом и Министерство обороны США объявили, что наша страна будет исключена из программы F-35 из-за поставок систем ПВО С-400. Этот односторонний шаг не связан с духом союзничества и не имеет законных оснований. Несправедливо, что Турция, которая является одним из основных партнёров программы F-35, исключена из неё", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В турецком МИД подчеркивают, что заявления США об исходящей со стороны С-400 угрозе безосновательны, а игнорирование американцами предложения обсуждать данный вопрос в рамках рабочей группы с НАТО говорит об их предвзятости.

Сайт kp.ru писал, что другие партнеры программы F-35 не поддерживают решение об исключении из нее Анкары.

ИСТОЧНИК KP.RU