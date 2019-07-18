Число жертв при пожаре в анимационной студии в Японии увеличилось до 23

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-18T11:25:43+03:00

Число жертв при пожаре в Японии возросло до 23 человек Фото: REUTERS

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Число жертв пожара в анимационной студии в Японии увеличилось до 23 человек. Изначально сообщалось, что жертвами возгорания стали 10 человек, но по мере работы спасателей количество жертв стало расти.

На данный момент известно о 23 погибших, еще несколько десятков человек находятся в больницах города.

Полиция рассматривает версию поджога. Есть сведения, что поджигатель использовал бензин, или другую горючую смесь, чтобы развести огонь. Он зашел в здание, разлил жидкость и поджог ее. Очевидцы уверяют, что перед возгоранием слышали взрыв. Выгорело три этажа здания.

Точное число жертв еще не известно, пока на месте ведутся работы. Многие из пострадавших, доставленных в больницу, находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что утром 18 июля огонь охватил почти все трехэтажное здание, в котором располагается офис компании Kyoto Animation. Позже число погибших при пожаре на студии аниме возросло до 12 человек. Многие из пострадавших находятся в критическом и тяжелом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720893" frameborder="0"></iframe> В Киото подожгли студию анимэ.

ИСТОЧНИК KP.RU