Число жертв при пожаре в анимационной студии в Японии увеличилось до 23
Число жертв пожара в анимационной студии в Японии увеличилось до 23 человек. Изначально сообщалось, что жертвами возгорания стали 10 человек, но по мере работы спасателей количество жертв стало расти.
На данный момент известно о 23 погибших, еще несколько десятков человек находятся в больницах города.
Полиция рассматривает версию поджога. Есть сведения, что поджигатель использовал бензин, или другую горючую смесь, чтобы развести огонь. Он зашел в здание, разлил жидкость и поджог ее. Очевидцы уверяют, что перед возгоранием слышали взрыв. Выгорело три этажа здания.
Точное число жертв еще не известно, пока на месте ведутся работы. Многие из пострадавших, доставленных в больницу, находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что утром 18 июля огонь охватил почти все трехэтажное здание, в котором располагается офис компании Kyoto Animation. Позже число погибших при пожаре на студии аниме возросло до 12 человек. Многие из пострадавших находятся в критическом и тяжелом состоянии.
В Киото подожгли студию анимэ.
ИСТОЧНИК KP.RU