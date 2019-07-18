Роскомнадзор ответил на критику FaceApp американским Сенатом
Приложение FaceApp вновь обрело популярность. Функция состаривания лиц на фотографии привлекла внимание множества людей, в том числе знаменитостей всего мира.
Накануне, 17 июля, американский сенатор от демократов Чак Шумер заявил, что приложение "представляет угрозу национальной безопасности". Свои опасения он объяснил тем, что пользователи предоставляют полный доступ к своим фотографиям и личным данным, которые разработчики могут потенциально использовать без согласия.
Критики сенатора называют опасение немотивированным и связывают озвученные претензии с последствиями «рашагейта», так как компания Wireless Lab, разрабатывающая приложение, родом из Санкт-Петербурга.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в свою очередь сообщила об отсутствии жалоб на работу FaceApp, сообщает сетевое издание m24.ru.
"В Роскомнадзор жалобы в отношении приложения FaceApp не поступали. Сообщения об утечках персональных данных зафиксированы не были", – прокомментировала пресс-служба ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU