2019-07-18T13:58:21+03:00
В мире

Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом

На задержанном в Персидском заливе судне может находиться до миллиона баррелей нефти
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливомИран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливомФото: REUTERS
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На иностранном танкере, который был задержан в Персидском заливе силами Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), может находиться до 1 миллиона баррелей контрабандного топлива.

«КСИР задержал иностранное судно с миллионом литров контрабандного топлива в южной части острова Ларк в Персидском заливе», - сообщило агентство Fars.

Напомним, накануне, 4 июля, произошел инцидент с танкером Grace 1, который вез сырую нефть из Ирана. Власти Гибралтара заявили о задержании нефтетанкера, объяснив свои действия тем, что судно нарушило нефтяное эмбарго. Позже Суд Гибралтара продлил задержание танкера до 19 июля и взял под арест капитана и старшего помощника Grace 1. Тегеран назвал подобные действия актом пиратства со стороны Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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