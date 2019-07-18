СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-18T14:11:34+03:00

Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло 65 человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек.

«По последним данным, зарегистрировано 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food», - передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы московского управления Роспотребнадзора.

Как ранее сообщал скайт kp.ru, все заболевшие – взрослые. У большинства из них диагностирован сальмонеллез. Госпитализация понадобилась 26 пострадавшим из которых в настоящий момент выписаны 6 человек.

Напомним, ранее по факту массового отравления едой Роспотребнадзор начал расследование и нашел множество нарушений в цехе Healthy food. В Компании, производящей блюда быстрого питания, сообщили о приостановке производства и начале масштабной проверки сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU