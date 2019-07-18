Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло 65 человек
Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек.
«По последним данным, зарегистрировано 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food», - передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы московского управления Роспотребнадзора.
Как ранее сообщал скайт kp.ru, все заболевшие – взрослые. У большинства из них диагностирован сальмонеллез. Госпитализация понадобилась 26 пострадавшим из которых в настоящий момент выписаны 6 человек.
Напомним, ранее по факту массового отравления едой Роспотребнадзор начал расследование и нашел множество нарушений в цехе Healthy food. В Компании, производящей блюда быстрого питания, сообщили о приостановке производства и начале масштабной проверки сырья.
ИСТОЧНИК KP.RU