Healthy food приостановила производство еды после массового отравления
Компания Healthy food, производящая блюда быстрого питания, до конца текущей недели приостановила производство для проведения качественных проверок сырья после массового отравления москвичей едой из вендинговых аппаратов. Об этом говорится в письме, которое компаниям направила в офисы Москвы, где установлены автоматы Healthy food.
«Вчера вечером принято решение о приостановке производства и проверке качества поставляемого сырья. Проверка осуществляется, в том числе, в независимых лабораториях, что позволит исключить поставку подобного сырья в будущем», - говорится в письме.
Ранее по факту массового отравления едой начал расследование Роспотребнадзор. Ведомство выявлено множество нарушений в цехе Healthy food.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек. Напомним, 17 июля, в после употребления еды компании госпитализация понадобилась 26 пострадавшим, из которых в настоящий момент выписаны 6 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU