2019-07-18T17:07:54+03:00
Происшествия

Healthy food приостановила производство еды после массового отравления

Число отравившихся едой из вендинговых автоматов компании в Москве возросло до 65 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Healthy food приостановила производство еды для вендинговых автоматовHealthy food приостановила производство еды для вендинговых автоматовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Компания Healthy food, производящая блюда быстрого питания, до конца текущей недели приостановила производство для проведения качественных проверок сырья после массового отравления москвичей едой из вендинговых аппаратов. Об этом говорится в письме, которое компаниям направила в офисы Москвы, где установлены автоматы Healthy food.

«Вчера вечером принято решение о приостановке производства и проверке качества поставляемого сырья. Проверка осуществляется, в том числе, в независимых лабораториях, что позволит исключить поставку подобного сырья в будущем», - говорится в письме.

Ранее по факту массового отравления едой начал расследование Роспотребнадзор. Ведомство выявлено множество нарушений в цехе Healthy food.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек. Напомним, 17 июля, в после употребления еды компании госпитализация понадобилась 26 пострадавшим, из которых в настоящий момент выписаны 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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