2019-07-18T18:15:29+03:00
В мире

Не менее девяти человек погибли в результате взрыва в Афганистане

Ранения получили 60 человек
Марина ВЕНЦОВА
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Не менее девяти человек погибли в результате взрыва в АфганистанеНе менее девяти человек погибли в результате взрыва в АфганистанеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Взрыв заминированного автомобиля произошел у полицейского управления в городе Кандагар в Афганистане. В результате ЧП по меньшей мере девять человек погибли, 60 получили ранения, сообщает в четверг агентство Pajhwok в «Твиттере».

Как уточнил телеканал TOLONews, взрыв прогремел перед зданием управления в микрорайоне Айно Мина. После этого вооруженные люди открыли стрельбу.

Ранее сайт kp.ru писал, что 13 июля на северо-западе Афганистана группа людей открыла стрельбу в отеле в городе Калайи-Нау. Нападение было совершено тремя боевиками, двое из них были сразу же ликвидированы. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, еще десять получили ранения, среди них двое детей.

Позже, 15 июля, на самодельном взрывном устройстве в провинции Кандагар в районе Хакрез на юге Афганистана был подорван автомобиль, по меньшей мере девять человек, еще 18 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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