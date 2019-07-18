Россельхознадзор назвала причину массовой гибели пчел

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-18T19:08:23+03:00

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Причиной массовой гибели пчел в регионах Центрального федерального округа стало отравление инсектицидами - средствами защиты растений. Об этом сообщил Россельхознадзор.

«Специалисты считают, что причиной массовой гибели пчел явилось отравление их средствами защиты растений, а именно – инсектицидами», - передает ТАСС сообщение ведомства, в котором отметили, что отравлению способствовало также несоблюдения правил безопасного обращения с пестицидами и отсутствие должного государственного надзора за исполнением законодательства в этой области.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев заявил о необходимости провести проверку качества химикатов, которыми обрабатываются поля.

Напомним, что пчелы гибнуть не только в России, но и во всем мире. Сообщения о мертвых насекомых массово поступают из многих регионов. Как сообщал ранее сайт kp.ru, за это лето уже погибли 60% насекомых, ущерб исчисляется больше, чем триллионом рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719729" frameborder="0"></iframe> Пророчество Ванги про гибель пчел сбывается.Трудолюбивые насекомые гибнут в России и по всему миру, как и предсказывала болгарская прорицательница

ИСТОЧНИК KP.RU