2019-07-18T19:27:28+03:00
В мире

СМИ: задержанный Ираном танкер с контрабандным топливом шел под британским флагом

На задержанном в Персидском заливе судне может находиться до миллиона баррелей нефти
Марина ВЕНЦОВА
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Pадержанный Ираном танкер с контрабандным топливом шел под британским флагомPадержанный Ираном танкер с контрабандным топливом шел под британским флагомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Задержанный Ираном танкер, перевозивший контрабандное топливо, шел под британским флагом. Об этом в четверг сообщило агентство YJC со ссылкой на информированный источник.

"Судно передвигалось в Ормузском проливе под британским сопровождением и флагом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Британия и Соединенные Штаты хотели, чтобы принадлежность судна числилась за Объединенными Арабскими Эмиратами, которые отказались признавать его своим, поскольку не хотели нового витка напряженности с Ираном.

Сайт kp.ru писал, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) задержали в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо. Согласно его информации, судно перевозило один миллион литров топлива. Патрульные катера КСИР задержали танкер к югу от острова Ларак в воскресенье, 14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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