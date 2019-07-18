СМИ: задержанный Ираном танкер с контрабандным топливом шел под британским флагом
Задержанный Ираном танкер, перевозивший контрабандное топливо, шел под британским флагом. Об этом в четверг сообщило агентство YJC со ссылкой на информированный источник.
"Судно передвигалось в Ормузском проливе под британским сопровождением и флагом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Британия и Соединенные Штаты хотели, чтобы принадлежность судна числилась за Объединенными Арабскими Эмиратами, которые отказались признавать его своим, поскольку не хотели нового витка напряженности с Ираном.
Сайт kp.ru писал, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) задержали в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо. Согласно его информации, судно перевозило один миллион литров топлива. Патрульные катера КСИР задержали танкер к югу от острова Ларак в воскресенье, 14 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU