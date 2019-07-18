США ввели новые санкции против лиц, связанных с Ираном
Пять человек и семь организаций из Ирана пополнили санкционные списки Соединенных Штатов в связи с ядерным нераспространением. Об этом сообщил на своем сайте Минфин США.
Отмечается, что компании могут иметь отношение к производству сплавов, инженерным разработкам, а также экспорту и импорту. Четыре из них из Китая и еще одна из Бельгии. Четыре человека, попавших в санкционные списки, связаны с иранской ядерной программой по обогащению урана посредством производства центрифуг, используемых на установках.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что Иран ожидают новые санкции и дальнейшая изоляция в связи с объявлением Тегераном о расширении ядерной программы.
Напомним, 7 июля, как и обещал президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%. Позже в Иране сообщили о возможности дальнейшего невыполнения участниками ядерной сделки своих обязательств, страна готова к «дальнейшим ответным мерам», в том числе и начать обогащение урана до 20%.
ИСТОЧНИК KP.RU