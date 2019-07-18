США ввели новые санкции против лиц, связанных с Ираном

18 Июль 23:33 2019-07-18T23:33:15+03:00

США ввели санкции против пяти человек и семи компаний из Ирана Фото: REUTERS

В санкционные списки внесены пять человек и семь организаций

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Пять человек и семь организаций из Ирана пополнили санкционные списки Соединенных Штатов в связи с ядерным нераспространением. Об этом сообщил на своем сайте Минфин США.

Отмечается, что компании могут иметь отношение к производству сплавов, инженерным разработкам, а также экспорту и импорту. Четыре из них из Китая и еще одна из Бельгии. Четыре человека, попавших в санкционные списки, связаны с иранской ядерной программой по обогащению урана посредством производства центрифуг, используемых на установках.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что Иран ожидают новые санкции и дальнейшая изоляция в связи с объявлением Тегераном о расширении ядерной программы.

Напомним, 7 июля, как и обещал президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%. Позже в Иране сообщили о возможности дальнейшего невыполнения участниками ядерной сделки своих обязательств, страна готова к «дальнейшим ответным мерам», в том числе и начать обогащение урана до 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU