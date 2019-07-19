Видео ЧП в Шереметьево снял пассажир задымившегося самолета

СЕГОДНЯ 07:45 2019-07-19T07:45:51+03:00

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Один из пассажиров задымившегося самолета рейса Москва-Ереван опубликовал видео ЧП в Шереметьево.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел ночью в пятницу, 19 июля, около 00:45 по мск. Boeing-737 компании Nordwind ("Северный ветер") уже выруливал на взлетную полосу, когда экипаж подал сигнал о задымлении.

"Резко салон задымился, задымился жестко. Все начали паниковать, орать, кричать. Пилот молодец, быстро среагировал, остановил вовремя самолет. Все эвакуировались вовремя, пожарные прибыли вовремя", - рассказал очевидец случившегося.

Известно, что в момент ЧП на борту находились 179 человек – 162 взрослых пассажира, 11 детей и шесть членов экипажа. Все они покинули лайнер по надувным трапам и вернулись в аэропорт. Травмы получили лишь восемь человек. У большинства из них небольшие ссадины и ушибы, двоих госпитализировали с вывихами и гипертоническим кризом.

В 05:34 пассажирам прерванного рейса предоставили резервный самолет. 28 человек отказались подниматься на борт после случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721070" frameborder="0"></iframe> Пассажир задымившегося в Шереметьево самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU