Видео ЧП в Шереметьево снял пассажир задымившегося самолета
Один из пассажиров задымившегося самолета рейса Москва-Ереван опубликовал видео ЧП в Шереметьево.
Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел ночью в пятницу, 19 июля, около 00:45 по мск. Boeing-737 компании Nordwind ("Северный ветер") уже выруливал на взлетную полосу, когда экипаж подал сигнал о задымлении.
"Резко салон задымился, задымился жестко. Все начали паниковать, орать, кричать. Пилот молодец, быстро среагировал, остановил вовремя самолет. Все эвакуировались вовремя, пожарные прибыли вовремя", - рассказал очевидец случившегося.
Известно, что в момент ЧП на борту находились 179 человек – 162 взрослых пассажира, 11 детей и шесть членов экипажа. Все они покинули лайнер по надувным трапам и вернулись в аэропорт. Травмы получили лишь восемь человек. У большинства из них небольшие ссадины и ушибы, двоих госпитализировали с вывихами и гипертоническим кризом.
В 05:34 пассажирам прерванного рейса предоставили резервный самолет. 28 человек отказались подниматься на борт после случившегося.
Пассажир задымившегося в Шереметьево самолета.
ИСТОЧНИК KP.RU
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