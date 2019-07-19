Часть пассажиров прервавшего взлет самолета не полетели в Ереван резервным бортом

СЕГОДНЯ 06:50 2019-07-19T07:32:25+03:00

В аэропорту «Шереметьево» уточнили, что не полетели 28 человек [видео]

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Администрация аэропорта «Шереметьево» сообщила, что 28 пассажиров прервавшего взлёт из-за задымления на борту «Боинга» не полетели в Ереван резервным бортом авиакомпании Nordwind («Северный ветер»). Среди них – двое пострадавших, которых пришлось госпитализировать.

Уточняется, что другой самолет вылетел в столицу Армении в 5:34 (мск) в пятницу, 19 июля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, когда Boeing-737 выруливал на взлетную полосу, экипаж подал сигнал о задымлении в кабине пилота. Взлет отменили, а пассажиров эвакуировали из самолета по надувным трапам, в результате пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы. Одного человека доставили в больницу с вывихом голеностопа, второго – с гипертоническим кризом, у остальных ссадины и ушибы.

По уточненным данным, в момент ЧП на борту находились 179 человек – 173 пассажира и шесть членов экипажа. Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб никаких признаков возгорания или задымления на борту лайнера не обнаружили. Представители компании Nordwind пояснили, что командир воздушного судна принял решение прервать взлет из-за постороннего запаха в салоне, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721070" frameborder="0"></iframe> Пассажир задымившегося в Шереметьево самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU