Путин: паводки в Иркутской области не связаны с взрывными работами
Масштабные паводки в Иркутской области не связаны с какими-то взрывными работами. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин во время своего официального визита в город Братск, где он пообщался с жителями в районах подтопления
«Нет причин, связанных с какими-то работами», - сказал российский лидер в беседе с пострадавшими от паводка.
Напомним как писал ранее сайт kp.ru, утром в пятницу, 19 июля, президент России прибыл в Братск, где проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка. Путин осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.
Ранее сообщалось, что с 18 по 20 июля на реках Иркутской области также ожидается повышение уровня воды, что связано с сильными дождями, грозами, градом и порывами ветра от 13 до 18 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU