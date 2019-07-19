Путин: паводки в Иркутской области не связаны с взрывными работами

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-19T12:30:38+03:00

Российский лидер пообщался с жителями в районах подтопления [видео]

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Масштабные паводки в Иркутской области не связаны с какими-то взрывными работами. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин во время своего официального визита в город Братск, где он пообщался с жителями в районах подтопления

«Нет причин, связанных с какими-то работами», - сказал российский лидер в беседе с пострадавшими от паводка.

Напомним как писал ранее сайт kp.ru, утром в пятницу, 19 июля, президент России прибыл в Братск, где проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка. Путин осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.

Ранее сообщалось, что с 18 по 20 июля на реках Иркутской области также ожидается повышение уровня воды, что связано с сильными дождями, грозами, градом и порывами ветра от 13 до 18 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU