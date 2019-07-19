СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-19T15:01:52+03:00

По требованию Роскомнадзора Facebook удалил изображение со свастикой на гербе Фото: REUTERS

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В пятницу, 19 июля, по требованию Роскомнадзора американская социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на российском гербе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России», - говорится в заявлении, где сообщили, что соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации.

Напомним, требование удалить иллюстрацию, которая является оскорблением государственного символа, американской компании было направлено 16 июля. Тогда же Instagram обязали удалить изображение надругательства над флагом России

Как сообщал сайт kp.ru, 18 июля, по требованию ведомства компания Twitter удалила пост, который содержат нецензурное оскорбление российского народа.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями государственных символов, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом.

ИСТОЧНИК KP.RU