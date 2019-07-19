Росстандарт забраковал ГОСТ на фотосессии для младенцев из-за жалоб ВИЧ-положительных

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-19T14:46:53+03:00

Фотографировать грудничков запретили ВИЧ-положительным, но те решили побороться за свои права. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Росстандарт отправил на доработку ГОСТ «Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Документ регулирует фотосессии грудничков до 28 дней: кто, как и каких условиях может заниматься этим делом. Чиновникам не понравился в этом регламенте лишь один пункт, который, по их мнению, ущемляет права определенной категории людей - ВИЧ-положительных.

"В его тексте содержатся требования к фотографам, осуществляющим фотосъемку новорожденных детей. В том числе запрещена фотосъемка для людей с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это положение вызвало ряд обращений в Росстандарт как нарушающее права ВИЧ-инфицированных людей", - сообщили в ведомстве.

Документ вновь будет пересмотрен в техническом комитете. Заметим, ГОСТ запрещает также фотографировать тем, кто курит, пьет и принимает наркотики. Новые правила должны были вступить в силу 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU