«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом Нидерландов апелляции «Газпрома»

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-19T16:51:44+03:00

В феврале украинская компания заявила о начале процесса принудительного взыскания долга с российской стороны

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Апелляционный суд Амстердама признал решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов и отклонил апелляционную жалобу «Газпрома». Соответствующие заявление сделали в «Нафтогаз Украины».

«Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу "Газпрома" относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов», — говорится в сообщении.

В украинской компании заявили, что суд в Люксембурге отклонил жалобу "Газпрома" и в тот же день вынес решение в пользу Украины, подтвердив аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража

Напомним, 28 февраля, «Нафтогаз» заявила о начале процесса принудительного взыскания долга с российской компанией «Газпром» в Люксембурге. Старт аналогичным процедурам украинская компания дала в судах США, Нидерландов, Великобритании и Швейцарии.

Это произошло спустя год после того, как Стокгольмский арбитраж вынес решения по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» и обязал российскую корпорацию выплатить 2,56 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU