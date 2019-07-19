"Задушить - это очень опасно": Путин рассказал, почему нельзя сильно ограничивать рост цен на топливо
Президент России Владимир Путин заявил, что сильно ограничивать цены на топливо не правильно. При ином раскладе, считает он, развитие нефтепереработки будет тормозить. Это произошло во время беседы с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
"Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", - приводит ТАСС слова президента.
По мнению Путина, рост цен на топливо сейчас все еще ниже уровня инфляции. Последние два года ситуация была под контролем.
"Правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали бы от правительства. А если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями", - пояснил наш лидер.
Путин приехал на Магнитку и отвечает на вопросы рабочих комбината.
ИСТОЧНИК KP.RU