"Задушить - это очень опасно": Путин рассказал, почему нельзя сильно ограничивать рост цен на топливо

СЕГОДНЯ 21:33 2019-07-19T21:35:07+03:00

Владимир Путин на пальцах объяснил рабочим, чем опасен большой контроль за ценами на нефть. Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин заявил, что сильно ограничивать цены на топливо не правильно. При ином раскладе, считает он, развитие нефтепереработки будет тормозить. Это произошло во время беседы с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

"Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", - приводит ТАСС слова президента.

По мнению Путина, рост цен на топливо сейчас все еще ниже уровня инфляции. Последние два года ситуация была под контролем.

"Правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали бы от правительства. А если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями", - пояснил наш лидер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721266" frameborder="0"></iframe> Путин приехал на Магнитку и отвечает на вопросы рабочих комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU