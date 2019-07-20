В России назвали самые невостребованные профессии

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-20T09:17:00+03:00

Возглавляют список учителя - почти все вакансии в этой сфере уже заполнены

Изменить размер текста: A A

Специалисты из ВНИИ труда рассказали, какие профессии в России невостребованные, а какие являются дефицитными. Институт проанализировал спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата. Возглавляют список учителя. Сейчас спрос на профессионалов этой специализации невысок.

- Низкий спрос на педагогов средней школы – 1,0%, бухгалтеров – 1,4%. Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе, – сообщили «РИА Новости» во ВНИИ.

А вот продавцы и охранники напротив нужны, хотя таких вакансий достаточно много. Количество вакансий в этих сферах самое большое – на конец 2018 года 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно. Нет большой необходимости в юристах, судьях, адвокатах и нотариусах. Работники культуры тоже сейчас не востребованы. В музеях, художественных галереях и библиотеках на данный момент вакансий мало. А вот работников сельского хозяйства не хватает.

Напомним, что ранее эксперты сообщали о нехватке IT-специалистов на рынке труда. При этом молодые специалисты отрасли рассчитывают на высокую зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU