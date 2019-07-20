2019-07-20T11:22:02+03:00
Политика

В Германии признали неэффективность антироссийских санкций

Депутат Бундестага заявил, что эти меры наносят вред лишь немецким компаниям
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Германии признали неэффективность антироссийских санкцийВ Германии признали неэффективность антироссийских санкцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Германии пятницу председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что санкции против России не принесли желаемого результата и изменению политики Москвы. Более того, они лишь навредили немецким компаниям.

- Если прописывается лекарство и становится очевидно, что оно не достигает результата, а напротив, скорее, наносит вред, в том числе германским предприятиям, то нужно когда-нибудь обдумать вопрос, что, возможно, речь идет о неверном лечении, - заявил в эфире радио Deutschlandfunk.

Он также сказал, что нужно сохранить возможность обсуждения на форумах. В качестве примера он привел «Петербургский диалог».

- Если просто продолжать санкционную политику и не говорить друг с другом, то это приведет нас к тому, что будут постоянно возникать новые очаги напряженности. В свете политики США и агрессивной торговой политики Китая это совершенно ошибочный путь, - уверен Клаус Эрнст.

Напомним, что накануне новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала сохранять антироссийские санкции. Эрнст посчитал, что такая политика лишь ослабит политику Европы. А жители Восточной Германии против санкций в отношении России, тем временем западная часть страны наоборот обеими руками поддерживает ограничительные меры против Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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