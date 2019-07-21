Британия подозревает Россию в причастности к задержанию танкера Ираном

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-21T07:07:11+03:00

Спецслужбы королевства считают, что иранцы заманили судно в ловушку с помощью "российских шпионских технологий"

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Служба британской внешней разведки МI-6 и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) считают, что Россия может быть в той или иной мере причастна к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero.

Как пишет газета Sunday Mirror, спецслужбы королевства проводят расследование, могло ли судно попасть в ловушку, куда его заманили с помощью сигналов с ложными координатами GPS. Причем передачу иранская разведка якобы могла распространять с помощью "российских шпионских технологий".

По данным издания, на помощь Stena Impero сразу направился британский фрегат Montrose, опоздал примерно на 10 минут - танкер уже вывели под конвоем в воды, подконтрольные Ирану. Источник в "западных службах безопасности" рассказал газете, что "у России есть технологии по подделке GPS", и она "могла помогать в этом деле Ирану".

"Это сделало бы британское судоходство чрезвычайно уязвимым и вызвало бы серьезную обеспокоенность у военных кораблей Королевского флота в регионе", - отметил источник Sunday Mirror .

Он также указал на то, что Корпус стражей исламской революции и российская разведка "очень тесно сотрудничали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы".

Как писал сайт kp.ru, 19 июля силы безопасности Ирана задержали в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena lmpero. Местные власти заявили, что судно нарушило международные правила. На борту находится 23 человека, среди них есть россияне.

ИСТОЧНИК KP.RU