2019-04-29T01:56:45+03:00
Звезды

В первые же дни проката фильм побил мировой рекорд по кассовым сборам

Новая серия о приключениях супергероев из киновселенной Marvel уже собрала $1,2 миллиарда
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Билеты на «Мстители: финал» побили рекорд по предпродажамБилеты на «Мстители: финал» побили рекорд по предпродажам
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Американскому фантастическому фильму от Marvel и Disney «Мстители: Финал» удалось побить мировой рекорд по кассовым сборам на старте проката. В первый же уик-энд показа в кинотеатрах новая серия «мстителей» собрала рекордные 1,2 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Walt Disney.

Новый трейлер фильма Мстители: Финал .

ИСТОЧНИК KP.RU

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