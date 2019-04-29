В первые же дни проката фильм побил мировой рекорд по кассовым сборам
Новая серия о приключениях супергероев из киновселенной Marvel уже собрала $1,2 миллиарда
Билеты на «Мстители: финал» побили рекорд по предпродажам
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Американскому фантастическому фильму от Marvel и Disney «Мстители: Финал» удалось побить мировой рекорд по кассовым сборам на старте проката. В первый же уик-энд показа в кинотеатрах новая серия «мстителей» собрала рекордные 1,2 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Walt Disney.
Новый трейлер фильма Мстители: Финал .
ИСТОЧНИК KP.RU