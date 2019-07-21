Зеленский проголосовал на Выборах в Верховную Рады Украины

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-21T13:10:18+03:00

Президент страны пришел на избирательный участок со своей супругой

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Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Однако за кого глава государства отдал свой голос, он не уточнил. Лишь заявил, что ему уже достаточно штрафов, отказываясь показать бюллетень.

- Я проголосовал, - коротко сказал Владимир Зеленский.

Трансляцию голосования вели местные СМИ. Президент Украины пришел на выборы вместе со своей супругой Еленой Зеленской.

Напомним, что полицейские получили порядка 200 сообщений и заявлений с жалобами о нарушениях на избирательных участках. Среди них и сведения о том, что не работают два таких пункта.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года должны были состоятся 27 октября. Однако президент распустил восьмой созыв для проведение внеочередных выборов..

ИСТОЧНИК KP.RU