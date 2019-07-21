2019-07-21T14:37:30+03:00
Политика

Порошенко проголосовал на выборах в Верховную Раду Украины 2019

Экс-президент страны намекнул за кого отдал свой голос [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Порошенко проголосовал на выборах в Верховную Раду Украины 2019Порошенко проголосовал на выборах в Верховную Раду Украины 2019Фото: EAST NEWS
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Бывший президент незалежной Петр Порошенко принял участие в выборах, проголосовав на выборах Верховную Раду Украины 2019 года. Они должны были состоятся 27 октября, однако во время инаугурации нынешний президент страны Владимир Зеленский распустил восьмой созыв, и провести выборы пришлось досрочно.

- Я проголосовал за ту команду, уникальную, которая способна остановить российский реванш и двигать страну вперед. За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность. За команду, которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны российской пятой колонны, - заявил политик.

Петр Порошенко намекнул, что свой голос он отдал за партию, которую сам же и возглавляет.

Напомним, что до этого проголосовали Владимир Зеленский и его супруга Елена. Конфуз случился у спикера Рады Андрея Парубия. Он смог отдать свой голос в первого раза, так как забыл дома паспорт. Всего же явка составила больше 13,5% на 12:00 по местному времени.

Петр Порошенко проголосовал на досрочных выборах в Верховную Раду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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