2019-07-21T14:14:17+03:00
Политика

Забыл паспорт: Спикер Верховной Рады не смог с первого раза проголосовать на выборах

Председатель украинского парламента приехал на избирательный участок без документов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Спикер Верховной Рады не смог с первого раза проголосовать на выборахСпикер Верховной Рады не смог с первого раза проголосовать на выборахФото: REUTERS
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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в парламент, однако забыл прихватить с собой документы.

- Я забыл паспорт, - заявил журналистам Парубий.

Однако позже спикеру Рады все же привезли удостоверение , и он смог исполнить свой гражданский долг..

- Я проголосовал за будущее Украины, за будущее своих детей. Надеюсь, депутаты будут прислушиваться к моим предложениям и в дальнейшем, - сказал политик, проголосовав.

Напомним, что свой голос уже отдал президент Украины Владимир Зеленский. Он пришел на выборы со своей супругой Еленой Зеленской. Всего, по данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах в Верховную Раду Украины составила больше 13,5 % на 12:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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