2019-07-21T15:50:06+03:00
В мире

Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Купера и Шейк

Свою дочь Синтия Джерманотта не винит
Григорий ЛЕОРДА
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леди Гага и ее мама - Синтия Джерманотта.леди Гага и ее мама - Синтия Джерманотта.Фото: EAST NEWS
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Мать Леди Гаги Синтия Джерманотта держит парикмахерскую в Вест-сайде. Салон называется Scott J. Aveda – и относится к сети популярных нью-йоркских парикмахерских. Модно, удобно и недорого – их девиз.

Женщина там частенько появляется и наш журналист Алексей Осипов решил подкараулить маму певицы, чтобы узнать как она относится к расставанию Брэдли Купера и Ирины Шейк и кого винит в их разрыве. Ведь по слухам, именно ее дочь разрушила семью.

Но персонал заведения настоятельно попросил не караулить маму Леди Гаги. Однако мастера согласились пораспрашивать о скандале с Брэдли Купером. Вскоре на телефон корреспондента пришло смс. В нем содержался ответ на вопрос «как она относится к тому, что ее дочь вольно или невольно разбила брак русской топ-модели?».

"Она, вздохнув, ответила: "Во всем всегда виноваты мужчины", - поделился мастер с журналистом.

«Русский бунт» в инстаграме Леди Гаги.В инстаграме Леди Гаги творится что-то невероятное! Вся наша страна объединилась, чтобы отомстить певице за Ирину Шейк

ИСТОЧНИК KP.RU

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