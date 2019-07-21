2019-07-21T15:16:15+03:00
Политика

Досрочные выборы в Верховную Раду 2019: На 12:00 лидирует партия "Слуга народа"

Появились данные экзит-полов
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Зеленский на участок пришел с супругой.Владимир Зеленский на участок пришел с супругой.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Участие в них принимают 24 партии и больше трех тысяч кандидатов в одномандатных избирательных округах. Избирательные участки открылись в 8:00 и за четыре часа явка на участки составила чуть больше 13%.

По итогам экзит-полов на 12:00 лидирует партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Она заручилась поддержкой больше 40% избирателей. Дальше с большим отрывои идет "Оппозиционная платформа - За жизнь". У этой политической силы всего 14% голосов. На третьем месте "Европейская солидарность" с 8,5% голосов.

Самые активные избиратели живут в Донецкой, Одесской, Волынской и Львовской областях.Свои голоса уже отдали президент Украины Владимир Зеленский с супругой. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

КОНКРЕТНО

Данные Национального экзит-пола на выборах в Раду по состоянию на 12:00

1. Слуга народа - 41.4%

2. Оппозиционная платформа - За жизнь - 14.1%

3. Европейская Солидарность - 8.5%

4. Батькивщина - 8.1%

5. Голос - 5%

6. Сила и честь - 4.7%

7. Оппозиционный блок - 4.2%

Владимир Зеленский проголосовал на досрочных выборах в Верховную Раду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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