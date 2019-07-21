2019-07-21T19:13:25+03:00
В мире

Полиция Гонконга разгоняет протестующих слезоточивым газом

Радикалы забрасывают административные здания яйцами
Григорий ЛЕОРДА
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Полиция применила слезоточивый газ.Полиция применила слезоточивый газ.Фото: REUTERS
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Мирная акция протеста в Гонконге переросла в беспорядки. Протестующие не стали расходится после прохождения по одобренному маршруту, а рассредоточились по кварталам. Люди стали блокировать движение транспорта, возвели баррикады, оцепили здание полиции.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить митингующих от канцелярии центральных властей КНР, что располагается в административном районе. Там радикалы рисовали граффити, испачкали краской герб страны, забросали строение яйцами.

Полиция начала зачистку. Сообщается, что против протестующих был применен слезоточивый газ. Улицы начали освобождать от протестующих спустя два часа после объявления о своих планах, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Протестующие против законопроекта об экстрадиции вышли на улицы Гонконга.

Последние недели протестные акции в Гонконге собирают сотни тысяч людей. Они выступают против принятия закона об экстрадиции. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже извинилась за попытку принять его, но бунт не утихает. 21 июля, по словам организаторов, на улицы вышли 430 тысяч человек. Полиция называет число в четыре раза меньше.

В Гонконге полиция применила газ против протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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