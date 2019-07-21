Дипломаты рассказали о состоянии российских моряков на танкере Stena Impero
Весь экипаж задержанного иранскими военными британского танкера Stena Impero остается на борту. В том числе трое россиян. Об этом сообщает посольство России в Тегеране.
"Экипаж задержанного судна по-прежнему остаётся на борту. До завершения проверочных мероприятий, в соответствии с международным морским правом, покинуть корабль они не могут. Состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщается в социальной сети дипломатического ведомства.
Напомним, по данным посольства, на борту находятся электромеханик Альгис Зарецкий и два вторых механика — Андрей Русаков и Юрий Усенко.
Сайт kp.ru сообщал о том, что в сети появилась запись переговоров Корпуса стражей Исламской революции с экипажем задержанного британского танкера Stena Impero. Задержание в Ормузском проливе произошло 19 июля. Власти Ирана заявили, что судно нарушило международные правила.
Арест британского нефтяного танкера.
ИСТОЧНИК KP.RU