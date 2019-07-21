Дипломаты рассказали о состоянии российских моряков на танкере Stena Impero

СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-21T19:04:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Весь экипаж задержанного иранскими военными британского танкера Stena Impero остается на борту. В том числе трое россиян. Об этом сообщает посольство России в Тегеране.

"Экипаж задержанного судна по-прежнему остаётся на борту. До завершения проверочных мероприятий, в соответствии с международным морским правом, покинуть корабль они не могут. Состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщается в социальной сети дипломатического ведомства.

Напомним, по данным посольства, на борту находятся электромеханик Альгис Зарецкий и два вторых механика — Андрей Русаков и Юрий Усенко.

Сайт kp.ru сообщал о том, что в сети появилась запись переговоров Корпуса стражей Исламской революции с экипажем задержанного британского танкера Stena Impero. Задержание в Ормузском проливе произошло 19 июля. Власти Ирана заявили, что судно нарушило международные правила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721398" frameborder="0"></iframe> Арест британского нефтяного танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU