2019-07-21T19:04:44+03:00
В мире

Дипломаты рассказали о состоянии российских моряков на танкере Stena Impero

Покидать корабль им запретили
Григорий ЛЕОРДА
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Танкер задержали в Ормузском проливе.Танкер задержали в Ормузском проливе.Фото: REUTERS
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Весь экипаж задержанного иранскими военными британского танкера Stena Impero остается на борту. В том числе трое россиян. Об этом сообщает посольство России в Тегеране.

"Экипаж задержанного судна по-прежнему остаётся на борту. До завершения проверочных мероприятий, в соответствии с международным морским правом, покинуть корабль они не могут. Состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщается в социальной сети дипломатического ведомства.

Напомним, по данным посольства, на борту находятся электромеханик Альгис Зарецкий и два вторых механика — Андрей Русаков и Юрий Усенко.

Сайт kp.ru сообщал о том, что в сети появилась запись переговоров Корпуса стражей Исламской революции с экипажем задержанного британского танкера Stena Impero. Задержание в Ормузском проливе произошло 19 июля. Власти Ирана заявили, что судно нарушило международные правила.

Арест британского нефтяного танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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