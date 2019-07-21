Политолог извинился за фейк о смерти Бердымухамедова

СЕГОДНЯ 21:43 2019-07-21T21:43:04+03:00

Сообщения о смерти президента Туркменестана опроверг его же источник

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Аслан Рубаев, сообщивший 21 июля о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, извинился за это. Директор Центра мониторинга евразийских проблем сообщил, что распространенная им информация была опровергнута его же источником.

"Очень рад, что информация о смерти Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Приношу свои извинения родным и близким президента , а так же всем гражданам Туркменистана. Ранее полученная информация оказалась опровергнута тем же источником", - написал Аслан Рубаев в социальной сети.

Напомним, ранее эту информацию опровергли в посольстве республики Туркменистан в Москве. Сообщения о смерти лидера страны в дипведомстве назвали "абсолютной ложью".

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал "КП", что из этой страны оперативно получить какую-то информацию сложно, но призвал дождаться официальных заявлений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721497" frameborder="0"></iframe> Семен Багдасаров - об известии о смерти главы Туркменистана.Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU