Политолог извинился за фейк о смерти Бердымухамедова
Аслан Рубаев, сообщивший 21 июля о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, извинился за это. Директор Центра мониторинга евразийских проблем сообщил, что распространенная им информация была опровергнута его же источником.
"Очень рад, что информация о смерти Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Приношу свои извинения родным и близким президента , а так же всем гражданам Туркменистана. Ранее полученная информация оказалась опровергнута тем же источником", - написал Аслан Рубаев в социальной сети.
Напомним, ранее эту информацию опровергли в посольстве республики Туркменистан в Москве. Сообщения о смерти лидера страны в дипведомстве назвали "абсолютной ложью".
Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал "КП", что из этой страны оперативно получить какую-то информацию сложно, но призвал дождаться официальных заявлений.
Семен Багдасаров - об известии о смерти главы Туркменистана.Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU