Главы МИД США и Турции обсудили ситуацию с С-400 и F-35

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-20T17:55:56+03:00

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400, а также последующее исключение республики из программы по производству американских истребителей F-35. Кроме того, был затронут сирийский вопрос, в частности, обострение конфликта в провинции Идлиб, передает Anadolu со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Сайт kp.ru писал, что Вашингтон на протяжении долго времени отговаривал Анкару от покупки российских ЗРК, однако поставки все равно состоялись. Тогда американцы решили привести угрозы в жизнь и исключили Турцию из программы по производству своих истребителей. В МИД республики такое решение назвали несправедливым и тут же выразили готовность рассмотреть альтернативные предложения от других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU