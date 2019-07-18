Москва готова поставить Турции Су-35, если у Анкары будет желание

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-18T13:41:30+03:00

Ранее Эрдоган заявил, что одной из целей Турецкой Республики будет совместное с Россией производство систем Противоракетной обороны

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Если у Анкары будет желание, Госкорпорация «Ростех» готова поставить Турции истребители Су-35. Соответствующие заявление сделал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», - передала пресс-служба «Ростеха» слова Чемезова.

Напомним, ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 закончится к апрелю 2020 года, и добавил, что следующей целью Турции будет совместное с Россией производство систем Противоракетной обороны. Также турецкий лидер неоднократно подтверждал намерения Турции участвовать с Россией в совместном производстве российских зенитно-ракетных систем С-400.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Вашингтоном объявил, что Турция будет исключена из программы F-35 из-за поставок систем российских С-400.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719831" frameborder="0"></iframe> Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU