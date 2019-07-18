2019-07-18T13:41:30+03:00
Политика

Москва готова поставить Турции Су-35, если у Анкары будет желание

Ранее Эрдоган заявил, что одной из целей Турецкой Республики будет совместное с Россией производство систем Противоракетной обороны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей ЧемезовСергей ЧемезовФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Если у Анкары будет желание, Госкорпорация «Ростех» готова поставить Турции истребители Су-35. Соответствующие заявление сделал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», - передала пресс-служба «Ростеха» слова Чемезова.

Напомним, ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 закончится к апрелю 2020 года, и добавил, что следующей целью Турции будет совместное с Россией производство систем Противоракетной обороны. Также турецкий лидер неоднократно подтверждал намерения Турции участвовать с Россией в совместном производстве российских зенитно-ракетных систем С-400.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Вашингтоном объявил, что Турция будет исключена из программы F-35 из-за поставок систем российских С-400.

Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло 65 человек
В сети опубликовали видео сожжения американского бронеавтомобиля
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче паспортов этническим украинцам
Террористам не позволят отбывать срок в колониях родного региона
В аэропортах Москвы начались массовые задержки рейсов
МИД Украины требует возбудить дело из-за карты Венгрии с Закарпатьем
Нацсовет Украины проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за телемоста
Минобороны назвало "фейком" сообщения о сухопутных войсках РФ в Идлибе
В Госдуме прокомментировали беспокойство Киева об указе про гражданство для жителей Донбасса
Песков: освобождение Вышинского будет способствовать диалогу РФ и Украины
Песков: Речи о личной встречи Путина с Зеленским пока не идет
Госдума законодательно уточнила понятие "шпионские устройства"
Все меньше россиян готовы бороться за места в вузах
В Германии оценили вероятность отставки Меркель после приступов дрожи
Названы самые фотографируемые достопримечательности в мире
Экспорт швейцарских часов сократился до трехлетнего минимума
Лавров: в отношениях Москвы и Берлина наблюдается положительная динамика
Роскомнадзор ответил на критику FaceApp американским Сенатом
Годовая инфляция в России продолжает снижаться
МИД: к долгу России перед Советом Европы добавятся пени
«Я замечательно»: Валерий Афанасьев опроверг слухи о госпитализации
Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать Ярославский вокзал