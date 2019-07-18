Москва готова поставить Турции Су-35, если у Анкары будет желание
Если у Анкары будет желание, Госкорпорация «Ростех» готова поставить Турции истребители Су-35. Соответствующие заявление сделал глава госкорпорации Сергей Чемезов.
«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», - передала пресс-служба «Ростеха» слова Чемезова.
Напомним, ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 закончится к апрелю 2020 года, и добавил, что следующей целью Турции будет совместное с Россией производство систем Противоракетной обороны. Также турецкий лидер неоднократно подтверждал намерения Турции участвовать с Россией в совместном производстве российских зенитно-ракетных систем С-400.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, Вашингтоном объявил, что Турция будет исключена из программы F-35 из-за поставок систем российских С-400.
Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.
ИСТОЧНИК KP.RU