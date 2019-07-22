СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-22T14:43:50+03:00

Надежда Савченко получила восемь голосов на выборах в Верховную Раду Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Одним из депутатов была Надежда Савченко. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Как сообщает местный сайт «Громадське ТВ», Савченко получила восемь голосов.

Надежда Савченко заявила, что не планирует обжаловать результаты выборов. Известно, что победу в округе одержал самовыдвиженец Александр Ковалев.

Среди партий на выборах в Раду лидирует «Слуга народа», набрав больше 42% голосов. Партия президента Украины Владимира Зеленского значительно опережает своих конкурентов.

Напомним, что депутата ранее обвиняли в подготовке терактов в Киеве, ее также называли «агентом Москвы» Она длительное время провела в СИЗО. На свободу депутата выпустили в апреле этого года. Суд на Украине принял такое решение, потому что истек срок ее ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU