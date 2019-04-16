Надежду Савченко выпустили на свободу

Неуправляемая, в одном лице, героиня Украины и «агент Москвы», как ее стали называть после задержания, Надежда Савченко вышла на свободу по решению Броварского городского районного суда Киевской области. Вместе с ней из СИЗО тем же решением был выпущен и ее «подельник» - руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Напомним, по версии следствия, Савченко и Рубан планировали государственный заговор с целью захвата государственной власти, для чего намеревались обстрелять здание Верховной Рады из миномета на барже с Днепра, а потом вместе с сообщниками ворваться в парламент и из огнестрельного оружия добить тех, кто останется живым. Несмотря на всю абсурдность обвинения, сляпанного по стандартам комиксов, в СИЗО Савченко и Рубан провели более года. И вот теперь суд постановил освободить их в связи с истечением срока меры пресечения.

- Я захожу в этот зал как свободный человек. Я показала, как за свободу нужно бороться. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда, - заявила Савченко сразу после оглашения решения суда.

Есть ли куда спешить – еще непонятно. Следующее заседание суда состоится 7-го мая, и не исключено, что прокуратура будет вновь ходатайствовать о взятии фигурантов дела под стражу.

- Либо суды уже не боятся уходящего президента, либо есть «договорняк» между ею и действующим президентом, который будет пытаться использовать ее в своих каких-то личных целях. Втемную ли, по сговору ли? Нам с вами сие не ведомо, - заявила известный украинский политик и журналистка Елена Бондаренко журналисту «Комсомолки» Александру Гамову. - В данном случае, все-таки нужно расценивать это как политическое событие, произошедшее, правда, в суде.

Однако, вряд ли Савченко могла согласиться на «договорняк» с «агонизирующим» Порошенко. Скорее всего, мы имеем дело с явлением «крыс, бегущих с тонущего корабля». Не желая отвечать за творимое при Порошенко украинские чиновники, судьи и т.д. стараются отмежеваться от того, что им приходилось делать.

Так, например, уже во вторник украинский суд принял решение в пользу другого противника Порошенко. Во вторник, 16 апреля Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест известного украинского блогера и журналиста Анатолия Шария, а дело против него вернул в прокуратуру для дополнительного расследования. А против нынешнего Генпрокурора Юрия Луценко возбуждено дело по факту – вы только подумайте! – «незаконного привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица». И знаете, кто это лицо? Виктор Федорович Янукович собственной персоной.