2019-04-16T02:56:29+03:00
Политика

Подозреваемую в «терроризме» Савченко выпустили на свободу

Суд на Украине принял такое решение, потому что истек срок ее ареста
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Надежда Савченко на Украине сначала провозгласили героиней, а потом - террористкойНадежда Савченко на Украине сначала провозгласили героиней, а потом - террористкойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на вторник, 16 апреля, объявленная «террористкой» бывшая народная героиня Украины Надежда Савченко вышла на свободу.

Решение выпустить ее из-под стражи Броварский городской районный суд в Киевской области принял в связи с тем, что ровно в полночь истек срок ареста Савченко. Вместе с ней был освобожден и второй фигурант дела о «подготовке терактов», глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

«Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», - приводит слова Савченко украинское издание «Вести».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Надежду Савченко, которую после возвращения из России президент Украины Петр Порошенко называл олицетворением страны, 23 марта прошлого года лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в подготовке теракта в Верховной Раде и госпереворота.

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По ее словам, Парубий, Пашинский и Луценко были готовы использовать любые способы, чтобы захватить власть (подробности).

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А еще она потроллила своих коллег депутатов «Ба-бахом» и поинтересовалась состоянием их штанов после этого (подробности).

За что хотят посадить Савченко?.Сегодня в Верховной Раде должны решить - арестовать ли народного депутата Надежду Савченко. Причины в нашем видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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