Москвич купил фальшивый билет на концерт Metallica за 7 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-22T14:45:50+03:00

Это всего лишь шестое выступление артистов в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Доверчивый москвич попался в ловушку мошенников. В поисках билета на концерт Metallica мужчина зашел на сайт Avito и сразу же нашел подходящее предложение. Покупка не заставила себя долго ждать.

Мужчина встретился с продавцом, передал ему семь тысяч рублей и получил заветный билет. Однако при входе в Лужники мужчину ждало разочарование. Охрана заявила, что билет недействительный, и пройти на стадион у мужчины никак не получится. Тогда москвич рассказал о ситуации дежурившим у стадиона полицейским.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на свой источник.

Напомним, выступление группы Metallica состоялось в Лужниках 21 июля. Самым запоминающимся моментом концерта стало исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови». Уже на следующий день соцсети пестрили фотографиями шпаргалки, по которой рок-группа пела песню Цоя.

ИСТОЧНИК KP.RU