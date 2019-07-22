СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-22T17:51:51+03:00

Всех отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выписали из больниц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В компании Healthy food сообщили о случаях фиктивного обращения за медпомощью

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В понедельник, 22 июля, всех отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy food в Москве выписали из больниц.

Как сообщает источник Интерфакс из больниц были выписаны все, кому потребовалась госпитализация, новых обращений за медицинской помощью не поступало.

В пресс-службе компании Healthy food сообщили о случаях фиктивных обращения за медпомощью. «К сожалению, в последние несколько дней мы также часто получаем и фиктивные обращения людей, которые не являлись и не могли быть потребителями нашей продукции, но пытаются получить выгоду от сложившейся ситуации, обращаясь в больницы», - передает РИА Новости заявление пресс-службы, где заявили, что поддерживают контакт с каждым пострадавшим.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 19 июля, число отравившихся едой из вендинговых аппаратов выросло до 75 человек. Роспотребнадзор пояснил, что рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медпомощью.

Напомним, по факту массового отравления Роспотребнадзор начал расследование и обнаружил нарушения в цехе компании Healthy food, которая объявила о приостановки производства до конца текущей недели для качественной проверки сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU