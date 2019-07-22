2019-07-22T19:36:57+03:00
Общество

Правительство одобрило распространение антитабачного закона на кальяны

Под действие законопроекта попадают также все электронные сигареты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Кабмин одобрил распространение антитабачного закона на электронные сигареты и кальяныКабмин одобрил распространение антитабачного закона на электронные сигареты и кальяныФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Правительство России поддержало проект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты и кальяны. Документ предусматривает введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с оборотом и использованием такой продукции.

"Правительство поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий", - сообщается комментарии, опубликованном на сайте кабинета министров.

Правительство также назвало целесообразным усиление административной ответственности предпринимателей и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением антитабачного закона.

Сайт kp.ru писал, что после вступления в силу новых поправок кальяны нельзя будет курить в заведениях общественного питания. Для специализированных кальянных клубов, вероятно, просто ужесточат требования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде ответили на угрозы Киева из-за выдачи паспортов донбассовцам
Индия будет закупать российские ракетные двигатели
На футбольных матчах могут разрешить продавать пиво
Зарплата каждого пятого работника образования составила менее 15 тысяч рублей
В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе пострадали пять человек
Huawei втайне помогала властям КНДР в создании беспроводной сети
Самолет с 521 пассажиром возвращается во "Внуково" из-за отказа двигателя
Умер Денис Коновалов, шеф-редактор «Пусть говорят». Ему было 29 лет.
Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выросло до 80
В МИД России назвали выборы в Раду "голосованием надежды"
Путин отменил санкции против Эритреи, действовавшие почти 10 лет
МЧС будет ремонтировать дома многодетных семей
Порошенко повторно вызвали на допрос
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки свыше 75% бюллетеней
Всех отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выписали из больниц
В России увеличилось число мигрантов из Армении и Украины
Россия и Испания обсудили меры по усилению борьбы с терроризмом
Мутко поручил завершить выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области до конца июля
Врач-генетик рассказала, к чему приводит зависимость от смартфона