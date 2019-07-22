Правительство одобрило распространение антитабачного закона на кальяны

СЕГОДНЯ 19:36 2019-07-22T19:36:57+03:00

Под действие законопроекта попадают также все электронные сигареты

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Правительство России поддержало проект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты и кальяны. Документ предусматривает введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с оборотом и использованием такой продукции.

"Правительство поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий", - сообщается комментарии, опубликованном на сайте кабинета министров.

Правительство также назвало целесообразным усиление административной ответственности предпринимателей и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением антитабачного закона.

Сайт kp.ru писал, что после вступления в силу новых поправок кальяны нельзя будет курить в заведениях общественного питания. Для специализированных кальянных клубов, вероятно, просто ужесточат требования.

ИСТОЧНИК KP.RU