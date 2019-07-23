Британия заявила, что не ищет конфронтации с Ираном в Персидском заливе

СЕГОДНЯ 18:50 2019-07-23T18:50:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Цели Великобритании в Персидском заливе ограничиваются обеспечением свободы судоходства. Такое заявление сделала постоянный представитель королевства при ООН Карен Пирс.

При этом она подчеркнула, что Лондон не ищет конфронтации с Тегераном.

"Наряду с защитой судоходства, обеспечением свободы навигации, что является чрезвычайно важным международным правом, должно оставаться место для дипломатии", - цитирует РИА Новости дипломата.

Напомним, что 19 июля силы безопасности Ирана задержали в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero с 23 членами экипажа на борту. Примерно тогда же США озвучили идею создания коалиции по обеспечению безопасного передвижения грузовых судов в Персидском заливе.

Сайт kp.ru писал, что Россия в ответ на такое предложение решила создать свою концепцию коллективной безопасности в регионе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721347" frameborder="0"></iframe> Захваченный британский танкер.

ИСТОЧНИК KP.RU