Пушков направил в МИД предложение о запрете въезда Катамадзе в Россию
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков направил в министерство иностранных дел России предложение о введении ограничения на въезд в страну грузинской певицы Нино Катамадзе.
Сайт kp.ru писал, что ранее сенатор уже выступал с такой инициативой на заседании верхней палаты парламента. Он назвал "циничным" тот факт, что Катамадзе выступает в нашей стране, но при этом признается в ненависти к русским.
"В соответствии с поручением председателя Совета Федерации [Валентиной Матвиенко] бумага с соответствующим предложением была направлена в МИД РФ", - цитирует ТАСС Пушкова.
Напомним, что Катамадзе объявила о завершении своей карьеры в России в конце июня. Дело в том, что после ухудшения отношений между Тбилиси и Москвой грузинские русофобы затравили певицу в социальных сетях. Последнее выступление исполнительницы в нашей стране состоялось 22 июня, а после она начала активно открещиваться от своих российских поклонников.
Нино Катамадзе отказалась выступать в России.Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что ее выступление 22 июня стало последним в России
ИСТОЧНИК KP.RU