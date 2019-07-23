2019-07-23T19:15:02+03:00
Политика

Пушков направил в МИД предложение о запрете въезда Катамадзе в Россию

Сенатор назвал "циничным" тот факт, что грузинская певица заявляет о ненависти к нашей стране, но при этом зарабатывает здесь деньги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Певица Нино КатамадзеПевица Нино КатамадзеФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков направил в министерство иностранных дел России предложение о введении ограничения на въезд в страну грузинской певицы Нино Катамадзе.

Сайт kp.ru писал, что ранее сенатор уже выступал с такой инициативой на заседании верхней палаты парламента. Он назвал "циничным" тот факт, что Катамадзе выступает в нашей стране, но при этом признается в ненависти к русским.

"В соответствии с поручением председателя Совета Федерации [Валентиной Матвиенко] бумага с соответствующим предложением была направлена в МИД РФ", - цитирует ТАСС Пушкова.

Напомним, что Катамадзе объявила о завершении своей карьеры в России в конце июня. Дело в том, что после ухудшения отношений между Тбилиси и Москвой грузинские русофобы затравили певицу в социальных сетях. Последнее выступление исполнительницы в нашей стране состоялось 22 июня, а после она начала активно открещиваться от своих российских поклонников.

Нино Катамадзе отказалась выступать в России.Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что ее выступление 22 июня стало последним в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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